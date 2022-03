Filomena Cautela defende Leonor Poeiras com “unhas e dentes”: “Que se honre o seu trabalho”

A apresentadora da RTP lembrou Leonor Poeiras nas redes sociais e enumerou as qualidades da antiga repórter da TVI.

Leonor Poeiras foi afastada da TVI durante o verão e criticou duramente a direção de Nuno Santos. Agora, é Filomena Cautela, da “rival” RTP, a elogiar a ex-repórter do “Somos Portugal” ou apresentadora do “A Tarde É Sua”, no quarto canal.

Tudo começou com uma lembrança do Facebook de quando Leonor Poeiras foi convidada do “5 Para a Meia-Noite”.

“Hoje, pela fresquinha, lembrou-me o Facebook, que faz dois anos que isto aconteceu. Vai daí, hoje quero dedicar a minha homenagem à maravilhosa @leopoeiras“, começou por escrever Filomena Cautela nas redes sociais.

“Não nos conhecemos assim tão bem, mas sei que todos os que estão por aqui concordam comigo quando escrevo que a Leonor é uma profissional rara e de excelência e que se faça honra ao trabalho exímio que fez nos últimos anos em televisão em que, em bom inglês, she rose to every occasion with elegance and grace e parecendo pouco amigos, isso, para quem faz televisão é muito acreditem”, acrescentou.

“Obrigada Leonor, por tudo e por tanto e até já”, concluiu Filomena Cautela.