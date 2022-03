Filomena Cautela denuncia lixeira em céu aberto: “Um perigo para a saúde pública”

Filomena Cautela denunciou, esta quinta-feira, 19 de agosto, uma lixeira em céu aberto, no Seixal. A apresentadora afirmou que se trata de um “perigo para a saúde pública”.

A apresentadora do “Programa Cautelar”, da RTP1, não poupou nas críticas, no perfil de Instagram, à Câmara do Seixal depois de se ter deparado com um local onde o lixo estava espalhado pelo chão.

“Há três semanas que mais uma lixeira a céu aberto ornamenta esta zona do Seixal. São dezenas as lixeiras a cada 100 metros. Sanitas, sofás, blocos de cimento que devem pesar toneladas, lixo variado, enfim”, contou.

“É tristíssimo. É um perigo para a saúde pública”, desabafou a profissional da estação pública.

Quando esteve de férias, a comunicadora ficou rendida à ilha de São Miguel, nos Açores: “Não é uma ode aos micaelenses porque não tenho esse talento nem os conheço a todos, mas caramba, que terra de gente boa, que dádiva de seja quem for este mar tão denso e esta floresta tão florida por todos os cantos. O pasto e o milho excessivos roubam ali muitos milagres que ainda se encontram se soubermos onde procurar, mas sobre isso, vou ler mais e falar mais tarde”.