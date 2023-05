Filomena Cautela desvaloriza “novela” política dos últimos dias: “Há pessoas a passar fome”

Filomena Cautela desvalorizou a “novela” política que tem marcado a agenda mediática nos últimos dias e abordou outros assuntos da atualidade.

A apresentadora da RTP1 Filomena Cautela não ficou indiferente à polémica nos últimos dias, que envolve a manutenção do ministro João Galamba no Governo e o “braço de ferro” entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, que não concordou com a decisão.

“Percebo que esta novela Galamba, Costa, Marcelo seja fascinante, e o entusiasmo e o escrutínio de meios e comentadores é justificável enfim, o enredo está excelente e parece um guião pronto para um ‘talkshow’ de humor”, começou por referir nas redes sociais.

“O primeiro-ministro responde com ‘o céu está lindo’ e o senhor Presidente com ‘vou comer um gelado ao Santini’. No meio disto conheci um sem abrigo que estava a ler Cunningham, e vi uma senhora de uns bons 70 anos atrás de um balcão de um restaurante de fast food”, acrescentou.

“Será com certeza de importância institucional e não só, saber quem chamou o SIS, mas só queria relembrar que os professores continuam na rua, os médicos, enfermeiros e auxiliares de saúde estão em ‘burnout’ no SNS, empresas com lucros extraordinários a pagar abaixo da média nacional, populações do interior em risco de não ter água como consequência das alterações climáticas, jovens e famílias sem casa e pessoas a passar fome em Portugal. Sim, a passar fome. Alguém quer deixar uma qualquer outra coisa que seja de importância equivalente?”, rematou Filomena Cautela.