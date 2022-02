Filomena Cautela e a despedida do “5 Para a Meia Noite”: “Ficou muito por dizer”

Uma semana depois da saída, em lágrimas, do “5 Para a Meia-Noite”, a apresentadora recordou a última vez que conduziu o programa da RTP1 nas redes sociais.

Filomena Cautela partilhou, esta quinta-feira, fotografias inéditas de alguns momentos que ocorreram depois de o formato sair do ar, sublinhando que “ficou muito por dizer e um dia será dito”.

“Faz uma semana que fiz o último ‘5’ e depois de pensar muito resolvi mostrar-vos um bocadinho do que aconteceu depois de o programa acabar. Ficou muito por dizer e um dia será dito”, referiu na legenda da publicação.

A comunicadora destacou que muitos ficaram “fora dos agradecimentos” e, por esse motivo, dedicou algumas palavras. “Ficou muita gente fora dos agradecimentos mas hoje quero sublinhar que nunca será suficiente agradecer o apoio e o talento da Inês Lopes Gonçalves, aquele aplauso que toda a nossa incrível equipa nos ofereceu quando se desligaram as câmaras, que só o público que lá estava viu, e que me deixou de rastos. Ao Madail e à Carolina Amaral porque o tempo e as palavras não chegam. Em breve digo mais. Tem de ser aos bocadinhos senão desfaço-me”, acrescentou.

De recordar que Filomena Cautela é a apresentadora do programa de cultura geral “Quem Quer Ser Milionário – Alta Pressão”.

