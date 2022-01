Filomena Cautela esclarece que não criticou Cristina Ferreira

Filomena Cautela esclareceu, esta segunda-feira, 5 de abril, que não criticou Cristina Ferreira e, ainda, elogiou a apresentadora por ter uma paciência de “santa”.

A comunicadora, de 36 anos, fez uma brincadeira, no perfil de Instagram, com o estúdio do seu próximo programa. No entanto, começaram a surgir rumores de que seria uma crítica a Cristina Ferreira e ao “Cristina ComVida”.

Perante este episódio, a profissional da RTP fez questão de esclarecer que não enviou qualquer “boca”. “Miss Cristina Ferreira de boca não teve grande coisa, aliás quem me conhece sabe o sonho que seria fazer um programa nessa casa. Fartei-me de namorar quando andava nessas bandas”, escreveu.

“De resto, senhora, a sua paciência para levar com esta malta é de santa. Santa!” rematou a apresentadora no InstaStories, do Instagram, elogiando a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.