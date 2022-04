Filomena Cautela partilha fotos de viagem paradisíaca

View this post on Instagram

Aquele video maroto para não mostrar que nesta primeira foto, objectivamente um segundo depois, fui de boca ao chão e comi meio quilo de areia. Amanhã ou quando a coisa arrefecer, falo sobre o feedback absolutamente avassalador e comovente da entrevista ao Alta Definição. Até lá ando a descobrir ilhas de canoa e a seguir tartarugas e baby sharks. #yummy #suckitbieber