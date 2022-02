Filomena Cautela responde a internauta: “Nunca estive, nem pretendo estar”

Filomena Cautela respondeu ao comentário de um seguidor depois de ter dado oportunidade aos internautas para colocarem algumas questões nas redes sociais.

A apresentadora do programa “5 Para a Meia-noite” (RTP1) partilhou, na conta da rede social de Instagram, “algumas notas” a ter em consideração no final das gravações do “talk show”.

De seguida, a comunicadora pediu aos fãs que fizessem perguntas, garantindo que iria responder a todas.

Foi o caso de um internauta que afirmou estar preocupado com Filomena Cautela, questionando-a se está “bem mentalmente”. “Nunca estive caríssimo. Nem pretendo estar. Felicidades”,atirou a profissional da RTP.

Recentemente, durante um episódio do formato televisivo, a apresentadora e Inês Gonçalves fizeram uma interpretação especial do tema “Medo de Sentir”, de Elisa, que venceu este ano o Festival RTP da Canção.

