Filomena Cautela sobre “Programa Cautelar”: “Comovemo-nos um bocadinho”

“Programa Cautelar”, formato de Filomena Cautela, vai regressar às noites de sábado da RTP1. Primeiro episódio já foi gravado.

“Programa Cautelar” está de volta à RTP com Filomena Cautela no comando para fazer companhia aos telespetadores nas noites de sábado. O primeiro episódio do programa já foi gravado e assinalado pela apresentadora nas redes sociais.

“Gravámos ontem o primeiro ‘Programa Cautelar’ desta temporada e eu queria deixar aqui que tivemos a melhor plateia de sempre neste programa. E a maior já agora”, começou por assinalar.

“Apesar deste primeiro programa ser provavelmente o mais complexo, o mais técnico, enfim, o mais difícil de todos (escolhemos este para a estreia) toda a malta que esteve ontem ali, esteve connosco a cada segundo”, escreveu.

“Falámos de tudo um pouco, cantámos juntos, dançámos com robots, pediram-me em casamento duas vezes, chorámos a rir, comovemo-nos um bocadinho lá no meio, mas isso fui mais eu vá, tirei fotos com todos no final e foi mesmo um momento particular num programa de televisão… E eu não vou esquecer”, afirmou.

No final da publicação, Filomena convidou o público, quem quiser, para participar nas gravações do segundo programa que, de acordo com a apresentadora, é o seu “preferido de toda a temporada”.