Fim dos rumores? Liliana Filipa publico foto junto de Daniel Gregório

Depois de muitos rumores de separação, Liliana Filipa partilha foto com Daniel Gregório e diminuem as suposições.

Liliana Filipa e Daniel Gregório estavam a enfrentar rumores de separação. O casal, que participou na quinta edição da “Casa dos Segredos”, já não partilhava fotos juntos há algum tempo e a “influencer” mostrava-se sozinha com os filhos. Esses foram alguns dos motivos que levaram a acreditar que ambos podiam estar a passar por uma crise na relação.

Contudo, têm mostrado motivos para diminuir os rumores. O primeiro foi a presença de Daniel no lançamento da nova loja de Liliana. A “influencer” abriu um espaço próprio e o companheiro compareceu à abertura.

Daniel publicou nas redes sociais os registos da sua visita ao novo espaço de Liliana. A companheira partilhou o vídeo de Daniel, mas não fez comentários.

Mais um motivo para, talvez, acabar com os rumores foi a foto do casal. Liliana publicou nas redes sociais uma imagem onde aparecem juntos. Com isso, os rumores foram morrendo e no lugar deles uma reconciliação ou de que, afinal tudo estava bem, vieram à tona.

De relembrar que, fora da televisão, o casal manteve uma relação que resultaram dois filhos: Ariel, de quatro anos, e Santi, de três.