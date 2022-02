No final da gravidez, Andreia Filipe fica de cama por estar “cheia de dores”

Andreia Filipe revelou, esta quinta-feira, 12 de agosto, que está de cama por ter muitas dores devido à fase final da gravidez.

A ex-concorrente do “reality show” da TVI “Big Brother” encontra-se a viver dias de “martírio” devido ao “ataque hormonal” que está a anteceder o nascimento do seu filho, Rodrigo.

“Já sabia… todos diziam… As últimas semanas são terríveis, não vais ter posição para dormir. O que nunca me disseram é que poderia ter um ‘ataque hormonal’ que me levava a ficar de cama cheia de dores, sem me mexer e sem poder fazer nada para curar ou para parar este martírio!” desabafou Andreia Filipe.

A também comentadora do programa “O Amor Acontece” adiantou que as dores são tantas que os médicos estão a ponderar induzir o parto.

“As hormonas responsáveis pelo alargamento da zona pélvica para preparar o parto trabalharam bem demais, numa pessoa que por si só já é muito flexível. Conclusão: o que sinto é que a zona pélvica está partida, tudo dói e dói horrores ao ponto dos médicos ponderarem induzir o parto! Mas eu vou ser forte e aguentar, o máximo que conseguir para manter o Rodrigo no forno!”, rematou, pedindo aos fãs “força e energia positiva”.

Em março, a também professora de dança contou que estava grávida, revelando que descobriu a gestação quando estava de quarentena e fez os testes para entrar no “Big Brother – Duplo Impacto”.