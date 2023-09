“Finalizámos a nossa viagem”. Sara Barradas termina férias de autocaravana

Sara Barradas e a família estão a viver uma aventura de autocaravana pelo norte do país. Depois de Ponte de Lima e Viana do Castelo, finalizaram a viagem.

Uma autocaravana tem sido a casa de Sara Barradas e a família nas últimas semanas. A atriz decidiu aventurar-se pelo norte do país, passando por várias cidades. Anteriormente, esteve em Arcos de Valdevez e, depois, rumou a Ponte de Lima e Viana do Castelo, os últimos destinos da viagem.

“Finalizámos a nossa viagem passando por Ponte de Lima (que eu já conhecia), linda, linda vila!”, começou por escrever.

“Comemos um arroz de sarrabulho delicioso e passeámos no centro. Há lá uma igreja linda, em pedra e madeira. Para mim, o melhor da igreja é mesmo a arquitetura da coisa. As pessoas da vila são muito simpáticas, como é apanágio no Norte!”, contou.

“Depois chegámos a Viana (que eu não conhecia)! Comprámos trajes de minhota e tudo, comemos peixinho e marisco bom e vimos a vista do Santuário do Sagrado Coração de Jesus (cúpula e vitrais muito bonitos)”, disse a companheira do ator José Raposo.

Mas, as férias chegaram ao fim. “Regressámos ao Porto e despedimo-nos, com a certeza de que é para repetir! Férias para não esquecer!”, terminou a atriz.