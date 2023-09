Flávia Alessandra afirma praticar “chuva dourada” e desmente nas redes sociais

A atriz brasileira Flávia Alessandra afirmou em televisão ter praticado a prática sexual “chuva dourada” e, mais tarde, desmentiu nas redes sociais.

A atriz brasileira Flávia Alessandra esteve recentemente no programa “Sobre Nós Dois”, do canal GNT, onde foi entrevistada. Durante a conversa, a atriz afirmou ter praticado o fetiche sexual conhecido como “chuva dourada” (golden shower) com o marido, Otaviano Costa.

A prática, também apelidada de urofilia, é um fetiche que envolve urinar no parceiro antes ou depois da relação sexual.

Contudo e após o falatório gerado em torno do tema, Flávia recorreu às redes sociais para desmentir o que falou no programa televisivo. “Não é verdade. Não é o nosso caso. Era uma brincadeira. Estávamos no programa, numa farra, e não é real”, disse num vídeo que publicou no Instagram.

Também o apresentador Otaviano Costa abordou o tema. “Gente, vocês são três vezes mais doidos que a gente, sabiam? Sobre Nós Dois é um programa de humor”, contou.

“Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça golden shower. Cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa. O mais louco é ver a quantidade de pessoas que acreditaram nessa brincadeira…”, afirmou.