Flávio Furtado aborda problema de saúde: “Havia risco de ficar com um saco”

Flávio Furtado esteve no “Dois às 10” e falou sobre os problemas de saúde que teve e que o levaram a faltar à apresentação do programa “Extra”.

Por mais de uma vez Flávio Furtado não esteve a conduzir o programa “Extra”, das noites da TVI, devido a doença. O apresentador explicou, agora, o que se passou.

“Havia o risco de ter de ficar com um saco. Pensando no lado mais fútil da coisa, faria uma mudança muito grande”, começou por referir no programa “Dois às 10”, citado pela “Nova Gente”.

“Desta vez foi assustador. Tive medo. Faço uns exames e dizem-me que estava com uma infeção. Fiz uma TAC, tive de ficar imediatamente internado. Eu tive uma diverticulite aguda com uma micro perfuração do intestino”, acrescentou.

Flávio Furtado contou a vida agitada que leva. “Foi um abre olhos, para abrandar. Eu saio da TVI às duas da manhã, às vezes saio às duas e meia, de manhã cedo já tenho afazeres da minha vida pessoal fora do que é a televisão. A nível de alimentação, era péssimo. Agora sou praticamente um legume”, resumiu.