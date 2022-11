Flávio Furtado acredita que Miguel Vicente vai chegar à final do “Big Brother” (TVI)

Flávio Furtado acredita que Miguel Vicente vai chegar à final do programa “Big Brother”, da TVI, porque ninguém quer ir a votos com o concorrente no “reality show”.

O comentador do formato afirmou que o concorrente de Faro vai estar na grande final do programa, durante o “Extra”, conduzido por Marta Cardoso.

“O Miguel está na final, não precisará de passaporte, não sei se nesta edição, à semelhança de outras, o Pai Natal/o Menino Jesus lhes vai dar um passaporte mas, no caso do Miguel, o Miguel não precisa, o Miguel já está na final”, assegurou.

Flávio Furtado explicou que um “concorrente que seja inteligente” não vai nomear Miguel Vicente. “Ninguém quer ir a nomeações com o Miguel e como todos eles sabem que podem, a qualquer instante, ser nomeados, ora ninguém quer”, acrescentou.

“Eu não quereria ir a votos com o Miguel. Pouco inteligente será aquele que o nomear. Além desta estratégia, também porque os amigos do Miguel vão com o Miguel à final”, rematou o comentador do “reality show”.