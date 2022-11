Flávio Furtado agradece mensagens depois de operação

Flávio Furtado agradeceu as milhares de mensagens de apoio depois de ter sido submetido a uma operação à tiroide.

Flávio Furtado foi operado à tiroide no final da semana e, este domingo, deve estar de regresso à cadeira de comentador das galas do “Big Brother”, da TVI, nos estúdios da Venda do Pinheiro.

O comunicador mostrou-se, este sábado, ainda no hospital para agradecer as milhares de mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias.

“Muito obrigado pelas vossas mensagens. Muito obrigado pelo vosso carinho. Sou a pessoa mais rica do mundo por vos ter aqui”, garantiu no perfil de Instagram.

“Diz que o amor cura tudo… Pode não curar, mas dá uma grande ajuda. Um beijinho grande e cuidem-se”, concluiu Flávio Furtado.