Flávio Furtado apanha susto no intervalo da gala de “O Triângulo”

Flávio Furtado apanhou um susto no intervalo da última gala do “reality show” da TVI “O Triângulo”, ao ficar engasgado repentinamente.

Flávio Furtado engasgou-se com um rebuçado num intervalo da gala de “O Triângulo” no passado domingo e teve mesmo de ser socorrido pela comentadora Susana Dias Ramos. O comentador não se livrou de um valente susto, como se percebeu no regresso ao direto da TVI.

“Foram duas mulheres que o salvaram, a Susana e a nossa Joaninha”, referiu Cristina Ferreira, sobre o auxílio, também, da equipa de produção. “Quase que via o Flávio a morrer em direto”, acrescentou a apresentadora do quarto canal.

Já recomposto do susto, Flávio Furtado respondeu a Cristina Ferreira. “Já desceu!”, referiu o comentador, que sossegou a audiência de “O Triângulo”.

Recorde-se que, na última gala, houve cinco entradas, quatro expulsões e cinco mulheres nomeadas.