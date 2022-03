Flávio Furtado arrasa Bernardo Sousa do “BB Famosos”: É extremamente preconceituoso”

Flávio Furtado arrasou, esta segunda-feira, 21 de março, Bernardo Sousa por este ter ficado “estupefacto” ao perceber que a concorrente Tanya do “Big Brother Famosos” poderá gostar de mulheres.

Durante a emissão do programa “Extra”, de análise a tudo o que acontece dentro do “reality show”, conduzido por Marta Cardoso, o comentador teceu várias críticas ao piloto de corridas pela reação deste ao saber que Tanya seria lésbica.

“Quando ele vem com o primeiro argumento de que não me visto de mulher por respeito às mulheres, porque isto é ridicularizar, mas depois fica no sofá a ridicularizar os colegas, a rir imenso do desfile dos colegas”, começou por lembrar o comentador, referindo-se a um momento em que os concorrentes se vestiram de mulher e Bernardo Sousa se recusou, na altura, dentro da casa mais vigiada do país.

“Depois, afinal, diz: ‘não estou preparado para quebrar certos tabus, certas barreiras. Já quebrei duas ou três, mas esta ainda não estou preparado’. Leva-me a pensar que o Bernardo é extremamente preconceituoso para não dizer, quiçá, mal resolvido”, disse.

Flávio Furtado foi mais longe e afirmou: “Um homem ou uma mulher bem resolvidos não têm problema em abraçar outro, em dar um beijinho. Acho que ele é extremamente preconceituoso e corro o risco de dizer que é mal resolvido”.