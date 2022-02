Flávio Furtado arrasa Marta Gil no “BB Famosos”: “Continua a ser mázinha”

Flávio Furtado não poupou nas palavras para criticar a postura de Marta Gil em relação à sua postura com Bruno de Carvalho e Liliana Almeida.

Foi durante o “Extra” do “Big Brother Famosos”, na TVI, que o comentador teceu duras criticas à concorrente: “Sobretudo a Marta faz muita confusão: já chega! O Bruno já saiu, o Bruno já não existe no jogo mas continuam a puxar o Bruno para o jogo, a criticar e a evocar o nome do Bruno”.

O comunicador indagou sobre o facto de os “momentos” da atriz no confessionário serem sobre a relação do ex-dirigente leonino e a ex- Non Stop.

Helena Isabel Patrício não ficou indiferente e atirou de seguida: “Porque a Marta não tem absolutamente mais nada para dar neste momento a não ser falar do casal da forma destrutiva como fala”.

“A Marta poderia dizer: ‘Big Brother cansei de ser figurante. Eu quero ter um papel principal neste jogo. O Bruno já saiu deste jogo, não vamos estar sempre a falar do Bruno’. Mas não, eu acho que lhe deve dar um gosto especial”, continuou Flávio Furtado.

De seguida, o comentador foi interrompido por Cinha Jardim que afirmou que Marta Gil está a fazer uma “caricatura” da situação. Contudo, Flávio Furtado não ficou convencido e foi mais longe.

“Acho que a Marta não está a fazer caricatura nenhuma, a Marta está a ser ela e continua a ser mázinha. E as pessoas não percebem uma coisa: a Marta era muito preocupada com o bem-estar psicológico e emocional da Liliana e achava que a Liliana não deveria estar numa relação com o Bruno, mas agora já acha que a Liliana deveria abandonar o jogo e vir cá para fora ser feliz com o seu amor”, concluiu.