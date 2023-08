Flávio Furtado avança que Isaurinha Jardim não está separada

Após rumores da separação de Isaurinha Jardim, filha de Cinha Jardim, e Leonardo Mota, Flávio Furtado desmentiu e afirmou que o casal continua junto.

Nos últimos dias, mais um rumor de separação andou no ar. Isaurinha Jardim, filha mais nova de Cinha Jardim, e Leonardo Mota casaram-se no dia 3 de setembro de 2022, e as suposições envolviam ambos.

Contudo, as dúvidas foram tiradas por Flávio Furtado, que desmentiu os rumores, na madrugada desta quinta-feira, dia 17 de agosto, no programa “TVI Extra”.

O apresentador, amigo da família, principalmente da mãe de Isaurinha, garantiu que a separação é apenas um falso rumor e que nada se passou. “Isaurinha poderá ter tido um arrufo com o marido”, referiu.

Flávio esclareceu ainda que “a verdade é que eles estão juntos e estão bem”. Nuno Graciano, comentador do painel, também realçou que o que soube é que não passou de um “arrufo”.

O casal, apesar de se ter casado no ano passado, já namorava há sete anos e os dois são pais de uma menina, Maria da Graça.