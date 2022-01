Flávio Furtado: “O ‘Big Brother VIP’ foi o melhor ‘reality show’ dos últimos anos”

Flávio Furtado lembrou o “Big Brother VIP” (TVI), em que participou, admitindo que este foi o “melhor ‘reality show’ dos últimos anos”.

O comentador do novo programa “O Amor Acontece”, da estação de Queluz de Baixo, confessou, no perfil de Instagram, que o formato das celebridades foi o “melhor” a ser feito em Portugal.

“Faz hoje oito anos. Como o tempo passa. E digam o que disserem, o ‘Big Brother VIP’ foi o melhor ‘reality show’ dos últimos anos” afirmou Flávio Furtado na legenda de um conjunto de fotografias da sua aventura na casa.

Vários internautas concordaram com o comentador da TVI. “Concordo. Foi o melhor e até hoje vejo as imagens e me divirto bastante, tenho muitas saudades. Poderiam repetir que faria mais sucesso do que os atuais”, comentou uma fã. “Verdade mesmo!” atirou outra.

O “Big Brother VIP” foi transmitido em 2013 e, na altura, Flávio Furtado entrou na casa mais vigiada do país ao lado de caras conhecidas como Mafalda Teixeira, Pedro Guedes (vencedor), Kelly Baron, Sara Santos, Fanny Rodrigues, Cátia, Francisco Macau, José Calado, Edmundo Vieira, entre outros.