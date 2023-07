Flávio Furtado celebra aniversário com surpresa da equipa do “TVI Extra”

Flávio Furtado comemora o seu aniversário esta quarta-feira, dia 26 de julho, e recebeu um “miminho” da equipa do programa que apresenta.

Esta quarta-feira, dia 26 de julho, Flávio Furtado está de parabéns. O apresentador completa mais uma volta ao sol e a festa começou logo quando os ponteiros do relógio “bateram” a meia-noite.

As comemorações iniciaram logo no primeiro minuto do dia pela equipa do “TVI Extra”, programa que Flávio conduz. Além disso, o apresentador foi surpreendido com “mimos” dos colegas de trabalho.

Nas redes sociais, partilhou um vídeo de um ramo de flores que recebeu. “Obrigado, equipa maravilhosa do ‘TVI Extra’”, escreveu.

Vários foram os desejos de um “feliz aniversário” que Flávio recebeu. “Parabéns, Flávio pelo aniversário e pelo bom trabalho que está a fazer como apresentador!”, “Muitos parabéns e um excelente dia com as pessoas que mais amas, beijinhos” e “Muitas felicidades” foram alguns dos comentários. “Parabéns, seu lindo”, escreveu Marta Gil. “Grande equipa”, comentou Nuno Graciano.