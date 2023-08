Flávio Furtado critica filha de Maria Cerqueira Gomes: “Atitudes de vedeta”

Flávio Furtado criticou, durante o programa “TVI Extra”, a forma como Francisca Cerqueira Gomes reagiu a um encontro com jornalistas.

Apesa de manter uma relação de amizade com Maria Cerqueira Gomes, Flávio Furtado não se inibiu e criticou a forma como a filha da apresentadora da TVI, Francisca Cerqueira Gomes, reagiu a um encontro com jornalistas no Algarve.

A jovem, de 20 anos, está a passar férias na Quinta da Lago junto do namorado, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly. O casal esteve numa discoteca da zona algarvia, na qual foi abordado pela equipa do “TVI Extra”. Francisca chamou um agente que acabou por ter uma atitude abrupta com os jornalistas.

“Custa-me dizer isto. Não conheço a Kika, mas tenho um carinho muito grande pela Maria. A Kika é muito novinha para ter já estas atitudes de vedeta. Não queria dar entrevistas, tudo certo. Qualquer palavra simpática teria sido suficiente. Não havia necessidade de mandar seguranças e alegados agentes a bracejar e aos gritos a dizer ‘aqui não, daqui para fora’”, disse o anfitrião do programa.

“Ela esteve com uma campanha em Espanha, esteve lá a imprensa e aí já falou porque já convinha e estava a ser paga”, acrescentou.

Além de Pierre Gasly, Francisca Cerqueira Gomes esteve, também, acompanhada pela mãe e o novo namorado, Cayetano Rivera. As imagens foram reveladas pelo mesmo programa.

Ainda que mantenham uma relação discreta, Cayetano Rivera e Maria Cerqueira Gomes deixaram-se ser fotografados no restaurante “Solar dos Presuntos”, em Lisboa. Recorde-se que, recentemente, o toureiro saltou para a arena e salvou um amigo. Apesar de ter ficado ferido, parece estar a recuperar bem em solo português.