Flávio Furtado critica Virginia López por ter partilhado que recusou convite da TVI

Virginia López partilhou esta terça-feira, 20 de junho, que recusou o convite para falar sobre a luta contra o cancro feito pelo “Dois às 10”. Flávio Furtado criticou o gesto.

Virginia López partilhou esta terça-feira, 20 de junho, que lutava contra um cancro da mama e foi, imediatamente, contactada pelo programa “Dois às 10”, da TVI, com o objetivo de partilhar a sua história.

A ex-concorrente do “Big Brother Famosos” recorreu às redes sociais para anunciar que tinha recusado o convite, mas quem não achou a atitude correta foi Flávio Furtado que, durante o programa “TVI Extra”, nesta terça-feira à noite, comentou a situação.

“Ela é contactada por um programa de televisão que a convida, como já convidou outras vezes, para lá estar para falar sobre o tema que foi ela que expôs, e ela diz que não, e está no seu direito, porque eu também fui convidado para ir ao mesmo programa depois de ter alta do hospital, e disse que não ia”, explicou o apresentador do novo formato da TVI.

“Eu não fui para a internet dizer: ‘fui convidado para ir à televisão, porque só se preocupam com isto e aquilo e com as audiências e disse que não’… A pessoa se diz que não, não vai… O canal convida a Virgínia porque tem interesse em ouvi-la, como quando lá quis ir para promover os seus livros”, completou.

“O propósito era usar o exemplo dela para motivar outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo. (…) Está no direito de não ter aceitado, a minha opinião é que é pouco simpático ir para a internet e fazer bandeira disso”, rematou.