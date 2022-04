Flávio Furtado deixa recado: “Vêm com conversas para ver se me apanham na curva”

Flávio Furtado demonstrou, esta quinta-feira, 13 de janeiro, estar revoltado nas redes sociais ao publicar um recado para as pessoas que criam perfis falsos para o “apanhar na curva”.

O comentador do “Big Brother Famosos” está revoltado com algumas mensagens que recebeu. Por isso, fez questão de deixar um recado no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

“Acho deveras piada às pessoas que acham que eu nasci ontem, criam perfis e vêm com conversas para ver se me apanham na curva”, apontou.

“Oh gente, na escola onde andam já eu fui professor. E o que me divirto só de pensar que julgam que me passam a perna”, acrescentou o profissional da TVI.