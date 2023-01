Flávio Furtado e Marta Cardoso viajam com a equipa do “Big Brother”

Flávio Furtado e Marta Cardoso viajaram com vários profissionais que fizeram parte da equipa de produção do programa “Big Brother”, da TVI, até São Miguel, nos Açores.

O comentador do “reality show” fez as malas e aventurou-se até à ilha de São Miguel, com a apresentadora e alguns amigos. No perfil de Instagram, Flávio Furtado explicou que, depois do projeto, ficou a amizade com os colegas de trabalho.

“Quando no fim de um projeto viajas com a equipa, é sinal de que algo ficou…” começou por apontar.

“Um beijo nosso desde São Miguel. E estou a pensar oferecer um fim de semana aqui para duas pessoas!” rematou.

Numa outra publicação, Flávio Furtado admitiu estar mesmo feliz com a viagem aquela ilha. “Sou tão feliz aqui… E vais perceber porquê quando eu oferecer um fim de semana para dois!” desabafou.