Flávio Furtado está de volta ao “TVI Extra”

O apresentador Flávio Furtado tem estado ausente na última semana do programa do quarto canal por uma “recaída” na sua saúde, mas aponta para regresso.

No início do mês de junho, Flávio Furtado esteve afastado da condução do programa “TVI Extra” por motivos de saúde, uma diverticulite, foi revelado mais tarde.

Na última semana, teve uma “recaída” e voltou a ser internado, tendo sido substituído, novamente, por Alice Alves, que tem conduzido o programa todas as noites.

Esta terça-feira, dia 3 de julho, o apresentador fez mais uma partilha nas redes sociais que apontam para o seu regresso na condução do programa já para esta madrugada.

“… haverá forma de retribuir todo o vosso carinho, preocupação e amor? Se vos mandar, logo, um grande abraço em direto no ‘TVI Extra’ já ajuda?”, lê-se na legenda.

Durante a semana, Flávio agradeceu o carinho de todos o que lhe desejaram as “melhoras”. “Só para dar um abraço, agradecer toda a energia positiva e mensagens de carinho”, escreveu na fotografia que publicou onde se encontrava na cama do hospital.