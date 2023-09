Flávio Furtado: “Estive 18 anos sem falar com o Cláudio Ramos”

Flávio Furtado é a capa da revista “Cristina”. Alguns detalhes da conversa entre o apresentador e a diretora da TVI foram revelados.

Flávio Furtado é a capa da edição de setembro da revista “Cristina”, na qual esteve à conversa com Cristina Ferreira. “Nem sei pôr no calendário a data em que nos conhecemos. Ele saberá. Guarda tudo o que a si e à televisão diz respeito na memória”, começou por refletir a apresentadora nas redes sociais.

“Sei que, ao longo dos anos, fomos construindo uma relação de respeito, um dos mais primordiais valores da vida. Ao respeito fui juntando a amizade e o sabermos que podíamos contar um com o outro”.

“Fui também sabendo da sua vida e das suas conquistas pouco a pouco, celebrando o seu caminho e a forma como, silenciosamente ia dando passos firmes naquele que era o seu maior objetivo: ser rico. Sim, o Flávio diz abertamente que foi o que sempre quis. Conta porquê, emocionado, nesta entrevista. Os sonhos de cada um de nós são tão legítimos que não deviam ser questionados nunca nem por ninguém. Somos a história que vivemos desde que nascemos. E ninguém a vive por nós”, revelou Cristina.

“Nesta conversa contou-me a única mágoa que guarda em relação a mim. Aceitei. Acho que o surpreendi no final. E o Cláudio Ramos vai gostar de ler esta entrevista. Nunca é tarde para pedir desculpa”.

Entretanto, foi publicado um vídeo, no qual podem ver-se alguns clipes da entrevista de Flávio Furtado: “Estive 18 anos sem falar com uma pessoa que se chama Cláudio Ramos”.

“Não sou má pessoa, já fiz coisas de que me arrependo, mas o meu objetivo não era prejudicar as pessoas. Já disse coisas que sei que magoaram, mas o meu objetivo não era magoar. E sei o que escrevi naquele livro, deve ter magoado o Cláudio”, assumiu o rosto do “TVI Extra”.

“Uma coisa que me custou muito na altura do ‘Você na TV’: tu e o Manuel Luís acharem que eu era o bufo. Custou-me muito, porque eu não era”, concluiu Flávio Furtado.