Flávio Furtado faz agradecimento especial a Cristina Ferreira: “Obrigado pela confiança”

Com o final do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, as emoções estão à flor da pele e os agradecimentos são uma constante. Exemplo disso é Flávio Furtado que deixou uma mensagem de carinho e agradecimento a Cristina Ferreira.

O comentador agradeceu, no perfil de Instagram, a “confiança” da diretora de Entretenimento e Ficção do canal quatro em si para ocupar o papel de comentador do “reality show”.

“Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado pelas palavras sábias. Muito obrigado pelo ensinamento. Muito obrigado, sobretudo, pelo carinho. Por vezes bastava um simples olhar e entendíamo-nos. E só quem te conhece sabe do que falo”, escreveu.

Ao longo das emissões do “Big Brother – Desafio Final”, Flávio Furtado contou com a companhia de Marta Gil como comentadora. Recorde-se que o formato terminou, este domingo, 5 de junho, e teve como vencedora Bruna Gomes.