Flávio Furtado critica atitude de Luís Borges em esconder nome do namorado

Flávio Furtado criticou a atitude de Luís Borges com o novo namorado. O comentador da rubrica “Crónica Social”, da TVI, não gosta de revelações que fiquem a meio.

O comunicador esteve, esta quarta-feira, no programa “Você na TV!”, da TVI, ao lado de Cinha Jardim e Noélia, para conversar com Manuel Luís Goucha sobre a atualidade das celebridades.

Durante a “Crónica Social”, o comentador falou sobre o novo namoro de Luís Borges com um empresário espanhol do ramo imobiliário.

“Ou se fala ou não se fala. Irrita-me o ‘nim‘. Se não quer revelar o nome e a idade, então não publica. Deve ter medo que as outras vão atrás e lhe roubem o marido”, disse Flávio Furtado.

Até ao momento, Luís Borges ainda não revelou o nome do seu companheiro. O manequim colocou apenas, no perfil de Instagram, uma fotografia em que surge ao lado do seu mais-que-tudo, sem qualquer identificação.

Esta relação foi revelada no programa “Passadeira Vermelha”, da SIC, pelo comentador e produtor Hugo Mendes. Trata-se do primeiro namoro público de Luís Borges desde o casamento com Eduardo Beauté, que morreu a 7 de setembro do ano passado.

