Flávio Furtado pede ajuda após família de amigo ter perdido tudo

Flávio Furtado pediu ajuda, esta quinta-feira, 25 de agosto, após a família de um amigo ter perdido “tudo” num incêndio.

O comentador da TVI recorreu ao perfil de Instagram para alertar os seguidores para, se possível, ajudarem uma família de um amigo seu que ficou sem nada depois devido a um fogo.

“A família de um amigo perdeu tudo o que tinha. Precisam de roupas, inclusive para a sua menina de quatro anos”, contou, no InstaStories. “Se conseguires ajudar, contacta. Fico deveras grato”, acrescentou.

Flávio Furtado partilhou ainda a mensagem da pessoa a pedir ajuda: “A casa do meu irmão ardeu. […] Perderam tudo. Precisamos de ajuda. Roupa para a minha Nayara, para o meu irmão e para a minha cunhada. Fugiram com a roupa que tinham no corpo”.