Flávio Furtado arrecada prémio internacional com o livro de receitas

Flávio Furtado e o seu livro de culinária “Receitas dos Açores” arrecadaram um prémio nos Gourmand World Cookbook – os Óscares dos livros de cozinha.

O profissional da TVI lançou o livro de gastronomia no ano passado. Agora, “Receitas dos Açores” foi premiado como um dos melhores livros de cozinha do mundo na categoria de “Portuguese” (Português).

No perfil de Instagram, Flávio Furtado demonstrou-se muito feliz com o reconhecimento. “A sorte dá um trabalho do caraças. E estou muito feliz por ver o meu trabalho reconhecido!” começou por afirmar.

“Todos os anos os ‘Gourmand World Cookbook Awards’, os Óscares dos livros de cozinha, o maior prémio internacional de livros de gastronomia e vinhos do mundo, selecionam os melhores títulos que são depois votados por um júri que escolhe os melhores dos melhores”, prosseguiu.

“O meu livro ‘Receitas dos Açores’ estava nessa seleção e, de entre títulos de todo o globo, foi escolhido pelo júri como um dos melhores livros de cozinha do mundo na categoria ‘Portuguese’”, concluiu.