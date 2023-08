Flávio Furtado reage após ser criticado e acusado de “ostentação”

Flávio Furtado esteve no Dubai de férias e foi acusado por “ostentar”. O apresentador reagiu e respondeu à crítica.

As férias chegaram para Flávio Furtado. E o destino escolhido pelo apresentador foi o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nas redes sociais, o rosto do programa “Extra”, da TVI, tem mostrado detalhes da viagem.

Numa das publicações, na qual se encontra na praia, escreveu na legenda: “Aqui está um dos motivos por que trabalho tanto: aproveitar a vida, colecionar momentos e ser feliz”.

Estas palavras não agradaram a todos e um dos seguidores criticou Flávio. “Essa frase é completamente desnecessária! Há quem trabalhe muito mais e não tem esse privilégio, menos ostentação numa altura em que a maioria das pessoas estão a passar tantas necessidades, ficava-lhe bem. Agora veem as fantásticas dizerem que é inveja, mas acredite que não. Continuação de boas férias”, comentou.

Face à crítica, o apresentador não ficou parado e reagiu. “Com todo o respeito pela sua opinião, e não tendo que dar justificações a ninguém sobre o que partilho da minha vida pessoal nas minhas redes sociais, aqui vai… quando me vê ao início da madrugada na televisão, acabo de sair do meu ofício principal que muitas vezes começa às oito da manhã (depois de me ter deitado quase as quatro porque saio às duas)”, começou por dizer.

“Em relação ao resto… em dezembro ofereci oito fins de semana para duas pessoas; em fevereiro ofereci uma viagem para dois com tudo incluído. Da próxima participe, pode ser que tenha sorte de ganhar umas férias oferecidas por mim. Ah, e se todos fizessem como eu, haveria menos gente ‘que trabalha mais’ que eu a ‘passar tantas necessidades’. Não concorda?”, concluiu.

Flávio Furtado, que esteve pelo Dubai, trocou o destino de férias. Saído dos Emirados Árabes Unidos, o apresentador rumou até às ilhas Seychelles.