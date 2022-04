Flávio Furtado reage a internauta após ter criticado os sapatos

Flávio Furtado reagiu, esta segunda-feira, 10 de janeiro, a uma internauta que acusou o comentador do “Big Brother Famosos” (TVI) de não ser homem.

O comentador publicou, no perfil de Instagram, os sapatos que levou para a gala do “reality show” do passado domingo, 9 de janeiro.

“A verdadeira elegância está na alma, sapatos são apenas complementos. E estes são os de ontem”, escreveu, no InstaStories, com uma imagem dos sapatos.

No entanto, houve quem não gostasse da sua opção. “Lindos para ele porque um homem que é homem nunca usava este estilo”, apontou uma seguidora.

Flávio Furtado respondeu partilhando a reação da cibernauta com a mensagem “sobre os meus sapatos de ontem esta senhora diz assim na minha página”, com o tema musical que se ouve em pano de fundo: “Só não é corno quem não gosta de mulher”, do grupo musical 4 Mens.