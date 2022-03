Flávio Furtado recebe carta de Marcelo Rebelo de Sousa

Flávio Furtado foi surpreendido com uma carta de Marcelo Rebelo de Sousa, que felicitou o comentador pelo premiação do livro “Receitas dos Açores”.

O comentador revelou nas redes sociais que recebeu uma carta do Presidente da República, depois de o livro “Receitas dos Açores”, da autoria do próprio, ter sido selecionando como um dos melhores livros de cozinha do mundo.

“Quando o carteiro te surpreende com uma carta do senhor Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, a dar felicitações pelo livro ‘Receitas dos Açores’. Mas não sou chef, sou um curioso”, pode ler-se numa fotografia que partilhou no Instagram, na qual mostra a carta junto do livro.

“Receitas dos Açores” foi lançado em fevereiro de 2020 e, quase um ano depois, Flávio Furtado foi galardoado pelo Gourmand World Cookbook Awards.

O prémio será entregue a Flávio Furtado durante uma cerimónia em Paris, a 5 de junho.