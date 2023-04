Flávio Furtado recorda entrada no “Big Brother”: “Parece que foi ontem”

Faz dez anos que Flávio Furtado entrou no programa “Big Brother VIP”. O comentador recorreu às redes sociais para assinalar a data.

Flávio Furtado, atual comentador do programa “O Triângulo”, da TVI, viu a sua imagem explodir após a entrada no “Big Brother VIP”, também transmitido pela estação de Queluz de Baixo.

Dez anos se passaram desde a estreia do “reality show” e Flávio recorreu às redes sociais para assinalar a data.

“Faz hoje dez anos… Parece que foi ontem! 21 de abril de 2013, às 21h35 estreava o ‘Big Brother VIP’. Liderou com larga vantagem as audiências deste domingo, com a TVI a vencer com os concorrentes em pleno horário nobre”, começou por escrever.

“De acordo com os números da Marktest/Kantar Media, o pico de audiência do novo ‘Big Brother VIP’ atingiu os 1,7 milhões de telespectadores. Foi o programa mais visto do dia, com uma audiência média de 1,48 milhões de telespectadores”, continuou.

“E a minha vida nunca mais foi a mesma! Graças a Deus, graças a mim, graças a si…”, rematou.

Na caixa de comentários, os fãs aproveitaram para elogiar a prestação de Flávio e o programa. “Para mim um dos melhores Big Brothers sem dúvida, só um senão deverias ter ganho.️.. Beijinhos, para mim o melhor comentador, só graxa”, “foi o meu vencedor desde o primeiro dia! Ri e chorei com o Flávio (juntamente com o Macau e a Sara formavam o meu trio do coração)!” e “parece que foi ontem. Como gostei dessa edição. Parabéns pelo que foi e és. Um excelente ser humano. Beijo grande” são alguns dos exemplos.