Flávio Furtado sobre Francisco Monteiro e Márcia: “Estavam tão felizes”

Nas redes sociais, Flávio Furtado partilhou uma fotografia ao lado de Francisco Monteiro e Márcia, que conduziram o “BB – A semana”, e mostrou-se orgulhoso.

Juntos novamente: após terem-se conhecido no “Big Brother 2023” e terem voltado a partilhar casa no “Big Brother – Desafio Final”, onde chegaram a trocar beijos, Francisco Monteiro e Márcia reencontraram-se para apresentar a emissão do “BB – A semana”, onde são comentados os acontecimentos da última semana na “casa mais vigiada do país”.

Nas redes sociais, Flávio Furtado partilhou uma fotografia ao lado dos ex-concorrentes e escreveu: “O Francisco e a Márcia conduziram hoje [ontem] o ‘Especial da Semana’. Estavam tão felizes por este desafio. Que seja o primeiro de muitos”.

Já na caixa de comentários, os dois reagiram. “Obrigada a ti”, disse Francisco Monteiro, “Sem dúvida, muito feliz. Obrigada!”, comentou Márcia.