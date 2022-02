Flávio Furtado: “Sou apenas um tipo normal que às vezes também falha”

Flávio Furtado desabafou, esta segunda-feira, 21 de fevereiro, sobre as suas fragilidades com os seus seguidores.

O comentador de “Big Brother Famosos”, na TVI, comentou, no perfil de Instagram, as suas “falhas”, garantindo ser “um tipo normal debaixo da maquilhagem”.

“Debaixo da maquilhagem e por trás do meu sorriso sou apenas um tipo normal que, às vezes, também falha. E já falhei tanto. Mas são essas falhas que me ajudam a crescer”, escreveu.

Apesar de não referir em concreto ao que se refere alguns internautas associaram as palavras do comunicador à sua postura na última gala do “reality show” da estação de Queluz de Baixo.

“Gosto muito de si… Mas ontem falhou”, “Com todo o respeito ontem falhou”, “Ontem falhou, Flávio. Mas o importante é reconhecer que falhou com a mesma voz com a qual cometeu a falha” ou “Gosto muito do Flávio… mas ontem não esteve nada bem com a Lili… pense por si, ganha muito mais do que ser influenciado pelos ódios das outras amargas… espero que continue a crescer e a aprender!” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

Recorde-se que Flávio Furtado mandou um “recado” a Bruno de Carvalho, através de Liliana Almeida, que abandonou a casa mais vigiada do país, este domingo, 20 de fevereiro.

“Já agora gostava de mandar um recado para o Bruno e tu és a pessoa que pode levar o recado diretamente. Não lhe disse porque ele não tem estado nos programas, onde eu e a Ana temos estado. Dá-lhe só este recadinho e ele vai perceber: eu e a Ana não somos irmãos dele”, disse.