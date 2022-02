Flávio Furtado: “Sou e serei sempre grato à Cristina Ferreira”

O comentador da Crónica Social do “Você na TV” fez uma dedicatória à comunicadora nas redes sociais, esta sexta-feira, no dia em que completam sete anos desde a estreia no programa da TVI.

Flávio Furtado agradeceu a Cristina Ferreira numa publicação no Instagram pela receção calorosa no seu primeiro dia no formato da estação televisiva, quando a apresentadora fazia dupla com Manuel Luís Goucha.

“Faz hoje sete anos que a Cristina Ferreira me recebia no ‘Você na TV’ com este abraço. É por isso e muito mais que lhe sou e serei sempre grato. E ela sabe”, escreveu o comentador na legenda de uma fotografia antiga de ambos.

A dedicatória de Flávio Furtado a Cristina Ferreira é publicada uma semana depois de ter sido anunciado o regresso à TVI de Cristina Ferreira para ser Diretora de Entretenimento do canal e ainda acionista e administradora da Media Capital.

LEIA TAMBÉM: