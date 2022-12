Flávio Furtado viaja até Paris para passar o Natal

Flávio Furtado viajou, esta quinta-feira, 22 de dezembro, até Paris, França, onde vai passar a véspera de Natal, dia 24.

O comentador do programa “Big Brother 2022” fez as malas e mudou-se para a cidade francesa, onde vai passar a véspera de Natal. No perfil de Instagram, o profissional da TVI mostrou um vídeo na capital de França.

“Tudo pronto para a grande noite… Já tenho a casa decorada para o Natal”, disse, em jeito de brincadeira, partilhando um vídeo do seu hotel.

Flávio Furtado partilhou ainda uma imagem mandando “um beijo” aos seguidores a partir da sua “cidade favorita”.

Lembre-se que o comentador vai marcar presença na gala do “Big Brother”, agendada para domingo, 25 de dezembro, com a condução de Cristina Ferreira e a colega de comentário Marta Gil.