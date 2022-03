Flávio Furtado revela que Marta Cardoso recebeu ameaças de morte

Flávio Furtado recordou, esta quarta-feira, que Marta Cardoso foi alvo de críticas por parte de internautas e chegou mesmo a receber ameaças de morte.

O comentador da “Crónica Social” falou sobre o novo livro de Cristina Ferreira, que aborda as críticas e ofensas que as pessoas escrevem nas redes sociais, com Cinha Jardim, Noélia e Manuel Luís Goucha.

Depois de o apresentador do “Você na TV!” (TVI) revelar que Marta Cardoso apresentou queixa contra as pessoas que falaram mal de si nas redes sociais, Flávio Furtado foi mais longe.

“Mais do que ser difamada, a Marta Cardoso foi ameaçada de morte e o filho também. A Marta preferiu deixar de ter redes sociais”, contou o comentador.

Recorde-se que a ex-participante do primeiro “Big Brother” voltou a tecer duras críticas a Teresa Guilherme e à produção do programa, falando em falta de imparcialidade.