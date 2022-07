Florbela Queiroz assinala os dois meses da morte do filho: “Só me arrasto”

Florbela Queiroz recorreu à sua página de Facebook para assinalar os dois meses após a morte do seu filho, Manuel.

“O meu Manuel partiu a 13 de maio. Três (n.r.: dois) meses de tristeza, três meses de solidão, três meses em que só me arrasto! Que estejas em paz filho! Porque eu não consigo!”, escreveu a atriz.

Recorde-se que Manuel, de 44 anos, perdeu a vida na sequência de um ataque cardíaco, como confirmou a artista.

Florbela Queiroz revelou ainda numa publicação a última conversa telefónica que teve com o filho. “Ele no último telefonema que me fez, no sábado, disse-me: ‘mãe, como o meu carro ainda não está pronto e vais fazer espetáculo perto, eu meto-me na mota e vou-te ver’ (…)”, contou.