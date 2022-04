Florbela Queiroz celebra 63 anos de carreira e regressa aos palcos

Florbela Queiroz foi a convidada de João Baião e Diana Chaves, em “Casa Feliz”, na SIC, esta segunda-feira, 20 de setembro, e revelou que voltou à representação.

Afastada dos palcos desde 2013, a artista, de 78 anos, confessou que vai voltar a cena, na Madeira, com a revista portuguesa “Virados do Avesso” e que já começou os ensaios.

A atriz, que celebra 63 anos de carreira, referiu ainda que o trabalho é algo vital. “Se eu não estiver nas tábuas ou nas luzes, prefiro partir. Não sei não estar. É a única coisa que me faz sair da cama. Senão saio da cama, não tenho razão. Estou sozinha, não tenho família, não tenho ninguém. Só me apetece é trabalhar. Eu decoro, tenho agilidade, cumpro com os horários, faço tudo. Faço tudo como os que têm metade da minha idade”, explicou.

Florbela Queiroz referiu ainda que “um ator não se reforma, um ator morre num palco”.