Florbela Queiroz fala sobre falecimento do filho: “Foi morte súbita”

Em conversa com Júlia Pinheiro, Florbela Queiroz falou sobre a morte do filho, que faleceu em 2022, aos 44 anos.

Esta quarta-feira, 24 de janeiro, Florbela Queiroz esteve à conversa com Júlia Pinheiro. Durante a entrevista, a atriz relembrou o filho, que faleceu em maio de 2022, aos 44 anos.

A artista recordou a fase complicada que viveu com o filho Manuel João e a namorada. “As coisas entre mim e o meu filho foram complicadas. A pessoa que me batia, a pessoa que me tratava mal, não era ele. Ele nunca me tratou mal, às vezes por palavras. Mas ele estava influenciado”, contou.

Florbela acusa a namorada do filho por essa fase. “Foi ela. Eu gostava imenso dela, achava-a muito querida. Mas transformou-se num diabo, e fez-me tudo o que é possível fazer. E ele não se mexeu”.

Mas, depois dessa época de “costas voltadas”, a atriz afirma terem tido “dois anos maravilhosos antes dele partir” e recorda quando soube da sua morte.

“Falávamos sempre antes de dormir e falámos na noite anterior. No outro dia a minha enteada telefona-me: ‘o Manuel morreu’. Foi morte súbita. Tinha falado comigo na noite anterior”, revelou.