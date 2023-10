“Foi a pior fase da minha vida”. Mel Jordão lembra doença e morte da mãe

Esta quinta-feira, 12 de outubro, Mel Jordão esteve à conversa com Júlia Pinheiro e relembrou a doença e a morte da mãe.

Na emissão do programa “Júlia” desta quinta-feira, dia 12 de outubro, quem esteve à conversa com Júlia Pinheiro foram Mel Jordão e Diogo Piçarra. Durante a entrevista, a maquilhadora falou sobre a mãe, que morreu em 2021, vítima de cancro no pâncreas.

“Está a começar a ficar tudo mais sereno agora. Quando ela estava doente, foi a pior fase da minha vida”, começou por dizer a também influenciadora digital.

“Fiz tudo, dei-lhe banho quando antes ela não parava um segundo. Quando comecei naquela fase de lhe dar banho pensei ‘não, tem que acabar’, porque não havia outra forma. E quando acabou, pudemos respirar todas um bocadinho de alívio. Talvez egoísmo, não sei, mas foi a única forma da minha mãe também parar de sofrer”, explicou.

“Ela acreditou sempre, até ao final, que ela ia sentir, viver, experienciar um milagre e que se ia curar. Sempre acreditou nisto. Ela dizia-me tanto isto que dei por mim, sempre que olhava para o telefone e via dia e horas em capicua, eu fechava os olhos e pensava: ‘se existem milagres, que a minha mãe possa viver um’”, acrescentou.

“Faz amanhã dois anos que ela faleceu e mudei o meu discurso. Mas sempre que vejo um horário em capicua digo: ‘um beijinho mãe’”, confessou.