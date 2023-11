Fortuna impede o divórcio de Will Smith e Jada Pinkett Smith

Jada Pinkett Smith revelou, no livro de memórias, que está separada de Will Smith há sete anos. O ator sentiu-se humilhado e quer oficializar o divórcio.

Aquando da publicação do seu livro de memórias, Jada Pinkett Smith revelou que está separada de Will Smith há sete anos. A revelação apanhou os fãs de surpresa e a atitude gerou revolta em Will Smith.

Uma fonte revelou à revista “Heat” que o ator sentiu-se “humilhado” após a exposição e que, por esse motivo, quer oficializar o fim do matrimónio.

Segundo a mesma, o que está a impedir o divórcio é a fortuna, avaliada em 400 milhões de dólares (378.1900.000 euros).

“Ele quer divorciar-se e acabar com a farsa. Ele também quer abrir espaço na sua vida para um relacionamento real e, embora uma parte dele ainda ame a Jada, esse navio já partiu”, revelou à publicação.

Recorde-se que, em março de 2022, durante a cerimónia dos Óscares, Chris Rock, que estava a apresentar, fez uma piada sobre o cabelo de Jada. A atitude espoletou uma reação em Will Smith que subiu ao palco para agredir o comediante.