Francisca Cerqueira Gomes mudou-se e já está a viver em Paris

A filha de Maria Cerqueira Gomes, Francisca, mudou-se para Paris, onde irá continuar os estudos, trabalhar e estar mais próxima do namorado.

Francisca Cerqueira Gomes, filha de Maria Cerqueira Gomes, deixou Portugal e irá viver noutro país por uns meses, como a própria anunciou. A modelo namora com o piloto francês de Fórmula 1, Pierre Gasly, e viaja para França frequentemente. E, agora, rumou até Paris, capital francesa, onde vai morar, estudar através de Erasmus e trabalhar.

“A minha casa pelos próximos meses”, escreveu numa partilha das redes sociais, anunciando a mudança.

Antes de ir embora, “Kika”, como é apelidada, deixou uma mensagem de despedida à mãe e ao irmão, João de cinco anos, que deixou a apresentadora emocionada.

“Vou ter saudades todos os dias. Amo-te a ti e ao Ju mais do que tudo no mundo! Da vossa Titi”, lê-se no bilhete deixado por Francisca.

A modelo já havia demonstrado a vontade desta mudança. “Estou a estudar um mestrado em Marketing em Portugal, e depois quero ir de Erasmus para Paris em setembro. Acho que vai ser incrível porque vou poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo e, como adoro a moda e trabalhar em moda, acho que é a cidade perfeita para isso”, disse, na altura, em declarações à “Hola!”.