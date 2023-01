Francisca Cerqueira Gomes troca declarações de amor com Pierre Gasly

Francisca Cerqueira Gomes trocou, este domingo, 8 de janeiro, declarações de amor públicas com o namorado, Pierre Gasly.

A filha de Maria Cerqueira Gomes e o piloto mantiveram em segredo a relação amorosa durante vários meses. Agora, o casal já não esconde o clima em que está a viver e as declarações de amor surgem nas redes sociais.

A jovem atriz partilhou, no perfil de Instagram, várias fotografias em que aparece abraçada ao namorado no deserto do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU). “Pedro do meu coração”, pode ler-se na legenda.

Pierre Gasly respondeu, rapidamente, à namorada. “Tu és uma querida, mas para de esmagar a minha cara. Obrigado. Beijinhos”, escreveu, em inglês, o piloto de Fórmula 1 na legenda da publicação.

Margarida Corceiro e April Ivy mostraram-se rendidas ao casal. “Lindinhos”, escreveu a atriz da TVI no “post”. “Fofos”, atirou a cantora e ex-namorada do futebolista português Ruben Dias.

Em dezembro do ano passado, após oito meses de namoro, a também modelo publicou a primeira fotografia ao lado do companheiro. Na fotografia publicada no InstaStories, a intérprete aparece abraçada ao atleta.