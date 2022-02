Francisca Pereira assinala aniversário do filho mais velho

Francisca Pereira está em clima de festa, pois nesta segunda-feira, 22 de novembro, Vicente, o filho mais velho, celebrou mais um ano de vida.

Mãe “babada” e orgulhosa, a mulher do ator Ricardo Pereira não conseguiu deixar passar em branco o dia em que o filho chega aos dez anos e decidiu partilhar o momento com os seus seguidores.

“10 anos Tenti? Meu Deus! Que sopro foi este meu primeiro grande anjo? “, começou por escrever.

“Ao contrário de todos os dias destes meus 38 anos, lembro-me de tudo do dia em que o nosso Vicente nasceu… desde o momento que acordamos, daqueles momentos em casa depois das águas rebentarem até irmos para a maternidade, eu e o Ricardo sem saber o que nos esperava… que dia mágico…. Que emoção é esta do nascimento do nosso primeiro filho?” acrescentou Francisca Pereira.

A empresária aproveitou para recordar o que sentiu quando teve o seu pequeno nos braços e apontar as semelhanças do filho com o pai.

“Todos os nascimentos foram e são incríveis e especiais, mas quando vamos ao primeiro! É uma explosão de sentimentos…. Tinha tantos medos, mas em menos de segundos virei ‘Leoa’, era mãe, fiquei segura e sabia bem que tinha nascido para vos ter! Quando aquele bebé lindo saiu de dentro de mim. Pensei: ‘como assim ele estava aqui dentro da minha barriga?”. Lindo, gordinho e cabeludo. Meu príncipe mais que perfeito… Dez anos daquele que desbrava o meu caminho da maternidade… sensível, carinhoso, cheio de opinião, decidido e desafiante, cópia precisa do seu querido adorado pai, perfeccionista de natureza, carinhoso, organizado e metódico…. orgulho da minha vida! Parabéns meu pequeno grande primeiro amor!” rematou.

Recorde-se que Francisca e Ricardo Pereira são ainda pais de Francisca, de nove anos, e de Julieta, de quatro.