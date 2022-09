Francisca Pereira assinala cinco anos da filha mais nova com vídeo divertido

Francisca Pereira assinalou os cinco anos da filha mais nova com um vídeo em que a aniversariante surge a festejar a data, referindo o que gosta mais de fazer.

A mulher de Ricardo Pereira fez questão de celebrar com os seguidores o aniversário da filha Julieta. A companheira do ator partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo divertido da aniversariante.

“‘Viversário’ é isso mesmo, Julieta, pequenina gigante das nossas vidas! Cinco anos, parabéns! O tempo voou. Cinco anos passaram num sopro…. A cada dia uma nova aventura, a cada dia uma gargalhada que damos por tua causa!” escreveu.

Francisca Pereira referiu, de seguida, os traços da personalidade da filha: “Mandona, alegre, determinada, carinhosa, beijoqueira como nome do meio, assobia como uma pessoa de 30, com o nariz mais perfeito e arrebitado!”

“A intensidade do furacão Julieta só aumenta com o passar dos anos. Julieta que a vida continue a ser linda e divertida. Um dia com calma quando leres este texto e vires este vídeo saberás que a mãe e o pai são os teus maiores fãs!” rematou.

Além de Julieta, Francisca e Ricardo Pereira também são pais de Francisca e do filho mais velho, Vicente.