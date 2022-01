Francisco Garcia recorda maior defeito de Carolina Patrocínio no “Disney Kids”

Francisco Garcia recordou o maior defeito de Carolina Patrocínio quando os dois apresentavam o programa “Disney Kids”, que foi emitido entre 2004 e 2008 na SIC.

O apresentador esteve à conversa com a colega de trabalho na visita à “What’s Up TV” (SIC Mulher), respondendo a todas as questões de Carolina Patrocínio, nomeadamente, sobre como foi trabalhar consigo.

“Funcionavas muito bem a trabalhar, eras uma máquina e os dois éramos muito profissionais para a idade que tínhamos”, começou por confessar, referindo de seguida o ponto positivo e negativo, na altura.

“Se tivesse de dizer alguma coisa da parte positiva era a tua entrega, da parte negativa era o cansaço. Quando [Carolina Patrocínio] ficava cansada já não aguentava ninguém”, revelou Francisco Garcia.

Os elogios do também ator foram retribuídos por Carolina Patrocínio. “Contigo aprendi a ser responsável no âmbito profissional, porque nunca tinha tido nenhuma experiência”, afirmou.

